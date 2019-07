St. Anna Ziekenhuis bereidt kinderen voor op operatie met film

Met de recent ontwikkelde video hoopt het St. Anna Ziekenhuis kinderen minder angstig te maken voor een operatie.

Veel kinderen vinden het spannend om een operatie te ondergaan. Dit komt voornamelijk doordat ze niet weten wat hen te wachten staat. Een goede voorbereiding, waardoor het voor het kind duidelijk is wat er gaat gebeuren, is daarom belangrijk. De film van het St. Anna Ziekenhuis laat zien hoe een dagopname in z’n werk gaat en hoe het ziekenhuis er uit ziet.

Steun

Ouders kunnen de film samen met hun kind bekijken voorafgaand aan de operatie. De video kan de ingreep minder spannend maken en steun bieden bij de verwerking achteraf.

Stichting Kinderen van het Anna

De film is mogelijk gemaakt met een gift van Stichting Kinderen van het Anna, opgericht door de heer van Erp.