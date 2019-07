Utrecht begint met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat vanaf 2020 specialistische jeugdhulp buurtgericht aanbieden. Dat betekent dat meerdere expertises in een team in de buurt gebundeld worden. Deze teams richten zich erop om de hulp in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling, zo meldt huiselijkgeweld.nl

De nieuwe aanpak, in de vorm van buurtgerichte specialistische jeugdteams, is bedoeld om hulpbehoevende kinderen, jongeren en gezinnen snellere en meer passende hulp te bieden. Ook is er meer mogelijk op het gebied van samenwerking met buurtteams, scholen en huisartsen.

Twee samenwerkingsverbanden

In december 2018 besloot de gemeente Utrecht de specialistische jeugdhulp dichter bij huis te organiseren, als gevolg van vier succesvolle pilots. Uit een aanbestedingsprocedure kwamen twee samenwerkingsverbanden als winnaars uit de bus. De keuze voor deze aanbieders wordt naar verwachting vandaag definitief. De wijken zijn inmiddels al zo gelijkmatig mogelijk over de twee aanbieders verdeeld.