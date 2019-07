's Heeren Loo en ROC Rivor gaan samen opleiden

's Heeren Loo en ROC Rivor gaan samenwerken aan praktijk-gestuurd leren. Hiertoe tekenden de partijen op 22 juli een overeenkomst. Voor ’s Heeren Loo is het de vijfde samenwerking met een ROC.

Bij praktijk-gestuurd leren nemen studenten zelf verantwoordelijkheid voor het leerproces en nemen ze vanuit het werk met cliënten direct vragen mee naar school, zo licht ’s Heeren Loo toe.

"'s Heeren Loo wil nieuwe medewerkers, zij-instromers maar ook jongeren, een flexibel pad naar de zorg aanbieden. Daarom is de opleiding naar het vak van Begeleider zo flexibel ingericht dat elke student in kan gaan op wat direct in de praktijk wordt ervaren. Ben je een snelle student, of heb je eerder al wat ervaring opgedaan, dan kun je de opleiding sneller doen. Zo bieden we iedereen een eigen pad naar ons werk om zo een goed leven voor cliënten te realiseren", aldus Wim Vonk, regiodirecteur voor de gehandicaptenzorgorganisatie.