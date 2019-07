Den Haag start na de zomer met mobiele vaccinatieteams

Gemeente Den Haag gaat na de zomer mobiele vaccinatieteams inzetten om de vaccinatiegraad te laten stijgen. Het worden de eerste mobiele vaccinatieteams in Nederland, meldt de Volkskrant.

Waar de landelijke vaccinatiegraad 90,2 procent is, ligt die in Den Haag op 87,9 procent. "De huidige vaccinatiegraad in Den Haag is zorgwekkend", aldus wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt 95 procent als vereiste voor groepsimmuniteit.

Wijkgerichte aanpak

De gemeente wil het 'aanvalsplan' wijkgericht aanpakken, onder meer met de inzet van busjes die langs scholen en buurtcentra kunnen gaan. Ook staat een campagne op de agenda waarmee Den Haag wil uitdragen dat vaccineren en het bestrijden van infectieziekten "een collectieve verantwoordelijk is".