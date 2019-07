Careyn gaat jeugdgezondheidszorg in Zuid-Holland zuid uitvoeren

Vanaf volgend jaar gaat Careyn alle jeugdgezondheidszorg in het zuiden van Zuid-Holland uitvoeren. Dat meldt de regionale krant Het Kontakt. De zorginstelling won een Europees aanbestedingstraject dat door de Dienst Gezondheid & Jeugd is uitgezet.

Careyn neemt het werk over van Rivas in acht van de tien gemeenten, evenals de uitvoerende medewerkers van het bedrijf. In de andere gemeenten was Careyn al actief. "Op deze manier wordt de zorg voor de kinderen en ouders gecontinueerd en is de werkgelegenheid voor de uitvoerende medewerkers verzekerd", schrijft Het Kontakt.

Jeugdgezondheidszorg is zorg voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Jeugdartsen en -verpleegkundigen volgen de groei en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen en richten zich op het bevorderen, beschermen en beveiligen van gezondheid, groei en lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.