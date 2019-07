NZa start kostenonderzoek in kraamzorg

De NZa begint deze zomer een kostenonderzoek in de kraamzorg. Het moet inzicht geven in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De onderzoeksresultaten zullen de basis vormen voor nieuwe tarieven in 2021.

De laatste keer dat een herijking van de tarieven in de kraamzorg plaatsvond, was in 2013. De NZa vindt het belangrijk dat de tarieven aansluiten bij de huidige praktijk, en start daarom deze zomer met de voorbereidingen van een kostenonderzoek.

Afstemming met zorgaanbieders- en verzekeraars

Alle benaderde zorgaanbieders zullen een informatieverzoek ontvangen om inhoudelijke gegevens en informatie aan te leveren. De opzet en de benodigde gegevens zullen worden afgestemd met vertegenwoordigers van kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars.