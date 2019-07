Magentazorg vernieuwt raad van toezicht

Magentazorg in Alkmaar verwelkomt twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Het betreft Marijke van Putten en Richard Liefting.

Liefting is per 1 mei benoemd als lid raad van toezicht. Hij volgt in deze functie Emile Eijck op. Liefting werkt als directeur bedrijfsvoering bij het Regio College.

Van Putten is benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Zij volgt op 1 november Leoni Sipkes op, die per 1 juli als voorzitter van de raad van toezicht is gestopt. Van Putten is tot eind 2019 lid van de raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord. Ook is ze onder meer lid van de raad van commissarissen van Domus Magnus.

Magentazorg biedt met 1500 personeelsleden zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbare burgers in Noord-Holland Noord.