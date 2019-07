Drie Dekkerbeurzen uitgereikt aan UMC Utrecht-onderzoekers

Linda van Laake, Jessica van Setten en Pieter Vader, verbonden aan het UMC Utrecht Hart- en Vaatcentrum, hebben een Dekkerbeurs van de Hartstichting ontvangen. Dat meldt het ziekenhuis. De beurzen zijn bedoeld voor vernieuwend onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Jessica van Setten is assistant professor bij de divisie Hart & Longen en zoekt naar genen die de hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie veroorzaken, meldt het UMC. Pieter Vader is eveneens assistant professor bij de divisie Hart & Longen en ook bij de divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica. Hij onderzoekt hoe bepaalde ‘boodschapper moleculen’, afkomstig uit ons DNA, beter aan het hart afgeleverd kunnen worden met speciale blaasjes die het' lichaam zelf aanmaakt. Cardioloog Linda van Laake van de divisie Hart & Longen doet doet onderzoek naar het voorkomen van hartschade als gevolg van chemotherapie.

In totaal zijn er deze ronde tien persoonsgebonden Dekkerbeurzen uitgereikt, in vier categorieën: de Postdoc en Senior scientist beurzen en voor klinische onderzoekers (een combinatie van onderzoek en patiëntenzorg) de Clinical scientist en Senior clinical scientist beurzen. In totaal zijn deze ronde 66 aanvragen gedaan bij de Hartstichting.

In de afgelopen jaren zijn al veel onderzoeken financieel gesteund door de Dekkerbeurs. In januari van dit jaar werden er ook al tien uitgereikt.