Forse tekorten aan medicatie tegen hartfalen

Apothekers en hartpatiënten maken zich ernstige zorgen over de beschikbaarheid van het medicijn bumetanide, meldt EenVandaag. De krachtige plastablet is van levensbelang voor mensen met hartfalen, maar het middel is in Nederland bijna nergens meer te krijgen.

Momenteel gebruiken 70.000 mensen met hartfalen het medicijn bumetanide. Veel apotheken moeten hun patiënten teleurstellen, want de voorraden zijn zo goed als op. “Het gaat hier om een hele kwetsbare groep patiënten. Als zij niet goed zijn ingesteld met deze medicatie, lopen ze het risico dat ze opgenomen moeten worden in het ziekenhuis”, vertelt apotheker Evelyn Schuil-Vlassak aan EenVandaag.

Te goed onderhandeld

De oorzaak van de tekorten in Nederland worden nu onderzocht. Schuil-Vlassak: “In Nederland is er te goed onderhandeld. De prijs van bumetanide is daardoor zo laag dat de fabrikant eerder aan de hoogste bieder verkoopt. Dit zijn landen die meer willen betalen.”