IGJ: Zorg voor kwetsbare ouderen in Best voldoet aan de norm

Binnen het zorgnetwerk van de huisarts, de praktijkondersteuner ouderen en de wijkverpleegkundige in Best staan kwetsbare ouderen centraal. Dat concludeert de inspectie na een netwerktoezicht in de Noord-Brabantse gemeente.

Het doel van het bezoek aan de gemeente Best was om zicht te krijgen op de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. De inspectie bezoekt hiervoor zes gebieden in Nederland.

Positief beeld samenwerking

De inspectie kreeg een positief van de samenwerking tussen de verschillende partijen. De zorg sluit aan bij de behoefte van ouderen. Daarnaast hebben ouderen zoveel mogelijk zelf de regie over de zorg, en worden ze hierin ondersteund door mantelzorgers als dat nodig is. Tevens ervaren mantelzorgers dat er oog is voor hun situatie en kunnen zij met hun vragen goed terecht bij de huisarts, de praktijkondersteuners, en het wijkverplegingsteam.

Verbetering mogelijk

Over het algemeen concludeert de inspectie dat de samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige voldoet aan de gesteld normen. Verbetering is nog wel mogelijk, zo was de cognitieve problematiek van ouderen niet altijd goed in beeld bij de wijkverpleging en waren niet alle thuiszorgorganisaties goed op de hoogte van het Zorgprogramma kwetsbare ouderen van de gemeente.