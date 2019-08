Oud-ggz-bestuurder wordt CFO bij Treant Zorggroep

Treant Zorggroep heeft Ron Akkerman met ingang van 1 augustus benoemd als financieel bestuurder (CFO). Hij volgt hiermee interim-bestuurder Jean-Pierre van Beers op.

Akkerman (58) heeft als bestuurder en toezichthouder ervaring in de gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Tot februari van dit jaar was hij bestuursvoorzitter ggz-aanbieder Pro Persona. Hier was hij bijna twaalf jaar bestuurder actief. Eerder vervulde hij managementfuncties bij ROC Deltion in Zwolle en bij brouwerij AB InBev. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van toezicht van de aanbieder van ouderenzorg Warande in Zeist. https://www.warandeweb.nl/nieuwsbericht/ron-akkerman-nieuw-lid-raad-van-toezicht

Bij Treant gaat Akkerman zich de komende periode samen met medebestuurders Rolf de Folter, Marco Dam en David Post inzetten voor een gezonde en duurzame toekomst voor Treant.