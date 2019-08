Ex-ziekenhuisbestuurders versterken rvt Alrijne Zorggroep

Charles Evers en Bart Bemelmans zijn per 1 juni benoemd als lid van de raad van toezicht van Alrijne Zorggroep. Ze vullen de plekken in van voorzitter Corinca Moolenburgh en vicevoorzitter Tom Groot, die onlangs afscheid namen na het bereiken van de maximale zittingstermijn. Mirjam de Bruin heeft de voorzittersrol op zich genomen.

Zowel Evers als Bemelmans hebben hun sporen verdiend als ziekenhuisbestuurders. Evers was CFO van onder meer de St Anna Zorggroep, het Zuyderland Ziekenhuis en Atrium MC. Eerder bekleedde hij leidinggevende functies bij Unilever en Luchthaven Schiphol.

Bemelmans was onder meer bestuurder van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, SJG Weert en de MCA-Gemini groep, tegenwoordig bekend als Noordwest . Daarvoor werkte hij onder meer als uroloog bij het UMC st. Radboud in Nijmegen en was kernhoogleraar aan de VU in Amsterdam. Momenteel is Bemelmans interim-bestuurder van ggz-aanbieder Pro Persona Groep.