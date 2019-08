Vrouwen jonger dan 60 jaar krijgen minder vaak longkanker

Na tientallen jaren van toename, daalt het aantal vrouwen onder de zestig jaar dat longkanker krijgt. Zo blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) waarin data over alle kankerpatiënten in Nederland worden verzameld.

Ter gelegenheid van de Wereld Longkankerdag (1 augustus) publiceerde IKNL een overzicht van de cijfers. Deze laten zien dat steeds minder vrouwen beneden de 60 jaar longkanker krijgen. Vanaf het jaar 1989 bleef het aantal vrouwelijke longkankerpatiënten stijgen, maar nu is er sprake van een dalende trend.

Dalende trend

Uit de cijfers van het NKR blijkt dat er bij vrouwen tussen de 55 en 59 jaar sinds 2012 een daling te zien is van 116 naar 112 diagnoses per 100.000 vrouwen per jaar. Als er meerdere jaren achter elkaar een daling te zien is, wijst dat op een dalende trend. De daling van lonkanker bij vrouwen in deze leeftijdscategorie heeft te maken met het dalende aantal rokers sinds begin jaren tachtig.

Roken belangrijke risicofactor

Jaarlijks worden ruim 13.000 mensen gediagnostiseerd met longkanker, waarvan ruim 6.000 vrouwen. Niet alle longkanker is toe te schrijven aan roken, maar het is een belangrijke risicofactor. Het blijkt daarom urgent om te voorkomen dat mensen ermee beginnen, en goede ondersteuning te bieden bij het stoppen ermee, aldus IKNL.