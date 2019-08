Gemeente plaatst hek tegen patiënten kliniek Den Dolder

De gemeente Zeist gaat een hek plaatsen om patiënten van de ggz-kliniek in Den Dolder uit de woonwijk Duivenhorst te houden. Zo wil de gemeente voorkomen dat patiënten van de waar ook de moordenaar van Anne Faber werd behandeld, door de woonwijk naar het centrum of het station kunnen lopen, zo meldt het AD op basis van een brief van de gemeente aan bewoners.

Op deze manier moet de overlast voor bewoners worden gestopt. De snelste route voor patiënten van de kliniek naar het centrum en het station loopt via Duivenhorst. Er is al een alternatief pad door het bos aangelegd om de overlast te verminderen. "Maar dit alles heeft niet tot het gewenste effect geleid", citeert het AD uit de brief van de gemeente. "Er is opnieuw een aantal incidenten geweest en bewoners ervaren nog (te)veel overlast. Er is daarom meer nodig in Duivenhorst om een einde te kunnen maken aan deze overlast en gevoelens van ongerief en onveiligheid."

De gemeente Zeist verduidelijkt dat het gaat om een bestaand hek. Hier zit nu een open doorgang in, die wordt vervangen door een toegang met pincode. Bewoners van Duivenhorst en de Willem Coxlaan krijgen de pincode voor het hek.