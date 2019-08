Bravis en ZRTI digitaliseren uitwisseling radiologiebeelden

Het Bravis ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) wisselen sinds deze zomer de radiologiebeelden uit via een beveiligd digitaal netwerk. Waar voorheen stapels dvd’s met CT’s, röntgenfoto’s en andere medische beelden van patiënten gebrand en verstuurd moesten worden van Bravis naar het ZRTI, is dat nu overbodig geworden.

Keesjan de Bruijne, applicatiebeheerder van het ZRTI, legt uit: "Door de koppeling wordt veel dubbel werk voorkomen. Voorheen brandde de afdeling Radiologie van het Bravis ziekenhuis medische beelden op een dvd en werden deze naar het ZRTI gebracht. Het ZRTI las deze dvd’s in en zette de beelden in het ZRTI-PACS. Per dag kostte dit minimaal anderhalf uur van onze tijd. Dankzij de koppeling kunnen de beelden nu rechtstreeks, digitaal gedeeld worden."

Gerard Groenendijk, zorgmanager Oncologie bij het Bravis ziekenhuis voegt hieraan toe: "Ook voor onze patiënten heeft deze nieuwe ontwikkeling veel voordelen. De patiënt hoeft geen dossier of dvd meer op te vragen bij het ziekenhuis en onder zijn arm mee te nemen naar de andere zorgaanbieder. Alle behandelaars zijn op de hoogte van de meest recente gegevens. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld een onderzoek herhaald moet worden en patiënten kunnen sneller door met hun behandeling."

Ook aan de privacy is gedacht. Wanneer het ZRTI in het systeem patiëntinformatie zoekt aan de hand van het BSN, dan zien medewerkers alleen beelden als de patiënt bij Bravis daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft geven.