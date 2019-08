Warande verkoopt woonoord Kraaybeek

Woonoord Kraaybeek in Driebergen gaat in de verkoop. Een renovatie van het woonzorgcomplex op antroposofische basis zou zeker vijf miljoen euro kosten. Dat is voor eigenaar Warande een te grote opgave, zo meldt het AD.

Harry Finkenflügel van de raad van bestuur van zorgaanbieder Warande licht in de krant toe dat Kraaybeek niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Zo is het met een rollator of rolstoel moeilijk te begaan en is het gebouw verre van energiezuinig.

Ondanks dat het gebouw is verouderd, verwacht Finkenflügel wel dat er kopers zijn te vinden. Volgens hem heeft onder meer woningcorporatie Heuvelrug Wonen belangstelling getoond voor de 79 apartementen waar Kraaybeek uit bestaat, aldus het AD.