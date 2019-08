Inspectie eist dat verzorgende werk staakt tot ze zelf weer gezond is

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 26 juli een aanwijzing gegeven aan een verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG). Zij mag haar werk pas weer doen als haar eigen gezondheid weer voldoende is om goede zorg te kunnen leveren.

De inspectie heeft meerdere meldingen ontvangen over de zorgverlener. Hierop is de inspectie een onderzoek gestart. Hieruit concludeert de inspectie dat zij er momenteel geen vertrouwen in heeft dat de zorgverlener goede zorg kan leveren in verband met haar eigen gezondheidsproblemen.

De verzorgende mag nu geen zorg verlenen totdat ze een medische verklaring van een arts kan overhandigen. Daarnaast moet ze een plan van aanpak maken met schriftelijke, concrete en toetsbare afspraken met potentiële nieuwe zorgaanbieders of werkgevers over de wijze waarop zij veilige zorg kan verlenen en herhaling in de toekomst kan voorkomen. Daarin moeten ook afspraken staan over de beperking van het aantal nachtdiensten tot een acceptabel niveau.

Als de zorgverlener niet aan de aanwijzing voldoet kan de IGJ een boete opleggen.