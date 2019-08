Geen hoger beroep in zaak natuurgenezer Ross

In de zaak rond natuurgenezer Klaus Ross komt geen hoger beroep. De rechtbank in Krefeld veroordeelde Ross op 15 juli tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Het Duitse Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist.

De advocaat van Ross liet direct na de uitspraak al weten "te kunnen leven met het oordeel van de rechtbank". Beide partijen leggen zich definitief neer bij het vonnis, liet ze vrijdag weten.



Ross behandelde in 2016 in het Duitse dorpje Bracht, vlak bij Roermond, kankerpatiënten uit met name Nederland. Een man (55) uit Apeldoorn en een vrouw uit Wijk en Aalburg (43) overleden in 2016 na een behandeling door Ross. Ook een Belgische vrouw bezweek volgens justitie aan een overdosis van het alternatieve middel 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer. (ANP)