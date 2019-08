Race tegen de klok na ebolabesmettingen Goma

De Congolese autoriteiten zijn verwikkeld in een race tegen de klok om verdere verspreiding van ebola te voorkomen in de grensstad Goma. De autoriteiten melden dat de vrouw en dochter ziek zijn geworden van een mijnwerker die daar deze week overleed aan de gevreesde virusziekte.

De man zou meer dan een week hebben rondgelopen met ziekteverschijnselen voordat hij zich liet behandelen. Hulpverleners zoeken naar mensen die met hem in contact zijn gekomen en hebben al 240 personen gevaccineerd. In Goma, dat aan de grens met Rwanda ligt, wonen zeker een miljoen mensen.



De mijnwerker moet volgens de ebola-coördinator van de overheid meerdere mensen hebben besmet. "Maar op dit moment zijn alleen zijn vrouw en één van zijn tien kinderen ziek." Zij zijn voor zover bekend de derde en vierde ebolapatiënt in Goma.



De autoriteiten hebben ook een zus achterhaald die naar de provincie Zuid-Kivu was gegaan. Zij is teruggebracht naar Goma. (ANP)