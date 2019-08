Plastisch chirurgen verlaten St Jansdal

Plastisch chirurgen van de BeekmanKlinieken zetten vanaf maandag 5 augustus hun werk voort buiten het St Jansdal in Lelystad. De kliniek betrekt volgens de Stentor een pand 'waarin ook de kaakchirurgen en de reumatologen van het voormalige Zuiderzeeziekenhuis zich hebben gevestigd'.

Het St Jansdal nam twee ziekenhuizen over van het failliete IJsselmeerziekenhuizen, waaronder het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. In het nieuwe ziekenhuis was geen plek meer voor alle specialisten. Ook het huurcontract van de BeekmanKlinieken werd beëindigd. De plastisch chirurgen zijn nu vertrokken, eerder waren al reumatologen, cardiologen, kaakchirurgen en orthopeden uit het ziekenhuis vertrokken.

De kliniek voor plastische chirurgie en het St Jansdal stonden in mei tegenover elkaar bij de rechter. Plastisch chirurg Beekman vond dat St Jansdal patiënten afsnoepte met valse informatie en de kliniek wilde dat het ziekenhuis daarmee stopte. Bovendien was er onenigheid omtrent inzage in medische dossiers. BeekmanKlinieken verloor het kort geding van St Jansdal.