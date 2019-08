Epafras trekt bij Exodus in

De stichting Epafras verhuist in augustus naar het kantoor van het verenigingsbureau van Exodus Nederland in Leiden. Het is de eerste stap in de nieuwe samenwerking tussen de twee aanbieders van forensische zorg.

Exodus Nederland is een landelijke forensische zorgaanbieder die vanuit vijf regio’s begeleiding en nazorg biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden, zowel ambulant als in opvanghuizen verspreid over Nederland. Exodus gaat deze samenwerking met Epafras aan om meer oog te krijgen op en hulp te kunnen bieden aan terugkerende gedetineerden uit het buitenland, zo laat de organisatie weten. De stichting Epafras is een organisatie die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bezoekt en met professionele vrijwilligers geestelijke verzorging biedt. Epafras heeft op zijn beurt behoefte aan samenwerking met een grotere organisatie, zowel met het oog op de eigen bedrijfsvoering als op samenwerking in projecten voor ex-gedetineerden en hun families.