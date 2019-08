Nog meer ‘zorgcowboys’ de deur gewezen in Twente

Veertien Twentse gemeenten hebben met acht zorgbureaus de contracten ontbonden. Tien organisaties kregen daarnaast een waarschuwing. De regio Twente komt al een tijdje in opspraak vanwege berichten over zorgfraude door zorgbureaus.

Omdat zich veel meer nieuwe zorgaanbieders melden dan verwacht, zetten de Twentse gemeenten onlangs al een stop op nieuwe inschrijvingen van 1 augustus tot 2 januari. Naar aanleiding van onderzoek blijkt dat 8 zorgorganisaties niet aan de vereiste criteria voldoen. Nog eens tien bureaus ontvingen een waarschuwing, omdat zij hun zaken niet op orde bleken te hebben. Dat meldt RTV Oost.

Dubieuze zorgaanbieders

Dit voorjaar meldde Tubantia nog dat dubieuze zorgaanbieders te makkelijk door de aanbesteding van Twentse gemeenten heen komen. Voor inschrijving zijn slechts een paar kruisjes nodig op de voor de hand liggende plek. Echte controle van alle gegevens vindt pas ná de gunning plaats. Zo kwamen de in opspraak gekomen zorgbureaus Victorie, Samen Sterk, MSE, Het Thuisgevoel, Take Care V&R Thuiszorg, Anahid en Het Mozaïek allemaal per 1 januari 2019 op de lijst van gegunde aanbieders van Samen14/OZJT.

Stoplichtbureau

Eerder al gaven de Twentse gemeenten aan gezamenlijk werk te maken van het opsporen van foute zorgbureaus. Er bleken veel meer risicovolle zorgaanbieders dan aanvankelijk gedacht. Van de ongeveer driehonderd gecontracteerde bureaus, kleurden er 64 rood in het stoplichtmodel van de samenwerkende gemeenten. Dan zijn er ernstige twijfels over de werkwijze of integriteit, zo meldt dagblad Tubantie op 27 mei. Slechts bij een vijfde deel was alles in orde. De veertien Twentse gemeenten hebben in totaal met 300 zorgbureaus contracten.

Taskforce Barrièremodel

In de strijd tegen zorgfraude is nu een Taskforce Barrièremodel ingezet. Hiermee worden zorgbureaus uitvoerig doorgelicht. In de eerste fase hiervan werden zes contracten opgezegd. Een tweede Taskforce Barrièremodel is onlangs gestart en hierbij zijn zeventien zorgbureaus extra onder de loep genomen. Hiervan werden al acht contracten ontbonden. Het onderzoek loopt tot het einde van het jaar door. In deze tweede fase is een sociaal rechercheur toegevoegd aan het onderzoeksteam.