Petitie gestart om tandzorg terug in het basispakket te krijgen

Dokters van de Wereld is een petitie gestart om tandzorg terug te krijgen in het basispakket. "Voor ruim 500.000 mensen in Nederland is mondzorg onbetaalbaar geworden. Ik vind dat onacceptabel. Iedereen moet toegang hebben tot gezondheidszorg, dus ook tot mondzorg", stelt de organisatie.

Tandarts Didi Landman uit Rotterdam ondersteunt de petitie van Dokters van de Wereld volledig, meldt het AD. Zij helpt iedere donderdagmiddag mensen die geen tandzorg kunnen betalen. "De impact van die hulp is groot, zie ik iedere keer weer. Door de behandelingen hebben ze weer kans op een normaal leven: ze kunnen gaan solliciteren en een partner vinden", zegt Landman tegen het AD. Ze geeft ook aan veel tijd kwijt te zijn aan administratie om de materialen voor de behandelingen vergoed te krijgen.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel hebben 23.325 mensen de petitie van Dokters van de Wereld gesteund, dat is 78 procent van het beoogde aantal. Op 10 oktober zal er een Tweede Kamergesprek zijn binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwestie.

Dokters van de Wereld is een organisatie die in binnen- en buitenland opkomt voor het universele recht op gezondheid. Het is de Nederlandse tak van Médecins du Monde.