Dertien nieuwe proeftuinen op gebied van gegevensuitwisseling

Dertien organisaties gaan de komende maanden ervaring opdoen met gegevensuitwisseling in de langdurige zorg. Het omvat vier projecten rondom Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), zeven projecten rondom eOverdracht en twee projecten over medicatieveiligheid.

In de proeftuinen zal per module worden toegewerkt naar oplossingen op het gebied van techniek, informatie en zorgproces. De betrokken organisaties onderzoeken, experimenteren, bedenken oplossingen en brengen kinderziektes in kaart. Ook toetsen zij of bepaalde oplossingen in de praktijk echt werken.

De betrokken partners bij de vier nieuwe PGO-proeftuinen zijn Stichting Careyn, Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels, Vierstroom Zorg Thuis in combinatie met In Beweging en Koraal. Cordaan, Curamare, ThoeZ Twente, Stichting Siza, Transmuraal Managementberaad, Stichting Omring en Stichting Kwadrant Groep zullen de proeftuinen zijn omtrent eOverdracht. Bij de medicatieveiligheid-proeftuinen zijn de betrokkenen vvt-instelling IJselheem en Stichting Zorggroep Elde.

De proeftuinen zijn onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. In januari 2019 zijn al drie PGO-proeftuinen gestart: Carintreggeland, Sensire en Tjongerschans Ziekenhuis.