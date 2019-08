Noordwest Ziekenhuisgroep vraagt vergunningen aan voor nieuwbouw

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft bij de gemeente Alkmaar omgevingsvergunningen aangevraagd voor de eerste fase van de nieuwbouw in Alkmaar. Het gaat om twee vergunningen, een voor de aanleg van het nieuwe ziekenhuisgebouw en een ander voor bomenkap.

In de eerste fase van de nieuwbouw wordt er gewerkt aan de acute as. Hier bevinden zich de operatiekamers complexe zorg, het spoedplein met onder meer spoedeisende hulp, de intensive care en verpleegafdelingen complexe zorg. Tijdens deze fase wordt ook, direct onder het gebouw, de ondergrondse parkeergarage aangelegd.

Tegen de bomenkap is protest geweest. Noordwest Ziekenhuisgroep stelt dat er onderzoek is gedaan om het verlies van groen te beperken. "Er kunnen 19 bomen – onder begeleiding van een ecoloog en bomenexperts – worden verplaatst. Voor de andere bomen is verplaatsen geen verantwoorde optie. Het gaat om 35 bomen in de Westerhout, 2 bomen naast Huize Westerlicht en 74 bomen op het ziekenhuisterrein. Alle te kappen bomen worden 1 op 1 gecompenseerd. Daarbij gaat het om kwalitatieve compensatie; als een grote boom moet wijken, komt er een grote boom voor terug. In het bestemmingsplan is afgesproken wat de kaders hiervoor zijn", aldus de organisatie.

Eind september organiseert Noordwest een informatiebijeenkomst over de bouwplannen. Ook de gemeente Alkmaar zal aanwezig zijn om nadere informatie te geven over het vergunningentraject.