Advies: MS-middel hoort in basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert minister Bruins (Medische Zorg) om het geneesmiddel Fampyra op te nemen in het basispakket. Onderzoek toont aan dat MS-patiënten met ernstige loopbeperkingen er baat bij hebben.

Fampyra geneest niet, maar verbetert wel het loopvermogen. Dat komt naar voren uit onderzoek bij meerderjarige MS-patiënten met ernstige loopbeperkingen. Het middel is een aanvulling op bijvoorbeeld fysiotherapie of oefentherapie. Als minister Bruins het advies overneemt, wordt Fampyra vanaf 1 september vergoed uit het basispakket.

Patiënten krijgen het middel dan alleen vergoed als het bij hen werkt. Of dat het geval is, wordt bepaald in een proefbehandeling. De MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft daarvoor een proefbehandelstrategie opgesteld. Als die laat zien dat behandeling effectief is, blijft vergoeding uit het basispakket intact.

Huidige gebruikers

MS-patiënten die al Fampyra gebruiken, moeten binnen een jaar zo'n proefbehandeling krijgen. De kosten voor het opnemen van Fampyra in het basispakket zijn volgens het Zorginstituut zo’n 3,7 miljoen euro per jaar.

Negatief advies

In 2012 adviseerde het Zorginstituut nog om het middel niet op te nemen in het basispakket, omdat de effectiviteit niet was aangetoond. Een herbeoordeling zorgde in april 2018 ook niet voor een advies tot opname in het basispakket. In samenspraak met fabrikant Biogen en de MS-werkgroep is toen besloten het middel alleen te beoordelen voor een specifieke subgroep van MS-patiënten. Daar geldt het nieuwe advies dan ook voor.