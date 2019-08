'Vakantiedokter' in Zeeland: werken in ruil voor vakantiehuis

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie heeft een manier bedacht om het tekort aan huisartsen in Zeeland in de zomer op te lossen: ze bieden huisartsen een gratis vakantiehuis aan in ruil voor een aantal diensten, waar ze ook nog eens voor worden betaald. Er werken momenteel negen 'vakantiedokters' in de provincie.

In de zomer zijn er in de provincie Zeeland meer huisartsen nodig. Zeeuwse huisartsen gaan dan zelf graag op vakantie, terwijl de behoefte aan huisartsen toeneemt door het aantal toeristen dat de provincie bezoekt.

'Verwenarrangementen'

Cora Hubrechsen-Verhage van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie zegt tegen de Volkskrant dat het plan succesvol bleek. "Vijftig huisartsen meldden zich voor de zomerbaan, negen gingen aan de slag." Hubrechsen-Verhage geeft aan dat het project ook moet bijdragen aan de langetermijnoplossing van het Zeeuwse huisartsentekort. De Volkskrant schrijft over ‘verwenarrangementen’ voor geïnteresseerde artsen: "Ze worden ontvangen in de mooiste strandpaviljoens of juist in het bos, of wat te denken van een weekendje weg tijdens filmfestival Film by the Sea, inclusief hotelovernachting ‘in een van de monumentale steden’?"

Ook het tekort aan politieagenten in Zeeland is op deze manier ondervangen.