Kamervragen over zorgbeveiligers en separatie in de ggz

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft kamervragen gesteld aan Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij wil onder andere weten wat Blokhuis vindt van de opkomst van zogenaamde zorgbeveiligers in de geestelijke gezondheidszorg.

Beveiligers

Van Gerven wil ook van de staatssecretaris weten of hij van mening is dat beveiligers thusihoren in de ggz en of hij 'van mening is dat zorgbeveiligers op dit moment het werk doen waarvoor ze niet zijn opgeleid en/of dat zij op de stoel van de verpleegkundige gaan zitten'.

Begin deze maand werd duidelijk dat minsten vijftien ggz-instellingen in Nederland beveiligers inzetten om hun personeel tegen agressie te beschermen. Daarnaast zouden vijf beveiligingsbedrijven werken aan een eigen voor de zorg. De beveiligers worden ingezet om isolatie van patiënten terug te dringen, agressie te lijf te gaan, en de werkdruk te verminderen zonder duurder medisch personeel in hoeven te zetten.

Separatie

Van Gerven vraagt Blokhuis ook om een reactie op het feit dat het instellingen niet lukt om de isoleercel niet meer te gebruiken, iets wat ze in 2016 in het Dolhuys-manifest hebben afgesproken. "Wat gaat u doen om ggz-instellingen te ondersteunen in het verminderen of het afschaffen van het gebruik van separeertechnieken?", wil de politicus van de staatssecretaris weten.