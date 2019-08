HagaZiekenhuis en hogescholen gaan meer verpleegkundigen opleiden

Het HagaZiekenhuis, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en het ROC Mondriaan gaan samen meer verpleegkundigen opleiden. In september verwacht het ziekenhuis 85 nieuwe studenten welkom te heten. Dat is zo’n 30 meer dan in de jaren hiervoor.

Het HagaZiekenhuis en de hogescholen hebben zij deze zomer in een meerjarenafspraak vastgelegd dat zij op alle niveaus meer studenten willen opleiden.



Voorheen zaten de scholen ieder apart met het HagaZiekenhuis om de tafel om afspraken te maken. Nu zitten de vier partijen bij elkaar. "Door de nauwe samenwerking is betere en snellere afstemming mogelijk en is er goed overzicht van alle studenten en de opleidingsniveaus", zo laten de samenwerkende partijen weten.



Het 3-jarig plan gaat in september 2019 van start. De opleidingsadviseurs van het HagaZiekenhuis hebben met diverse verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis afspraken gemaakt over het aantal studenten en stagiaires en de opleidingsniveaus.