Akwa GGZ vernietigt oude privacygevoelige ROM-data

Akwa GGZ heeft besloten om een oud bestand met patiëntgegevens uit Routine Outcome Measures (ROM) te vernietigen. Voor het hergebruik van de data is toestemming nodig van de patiënten en die hebben deze nooit gegeven.

Akwa GGZ, het kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, werd in het voorjaar van 2018 opgericht, onder meer om de doorontwikkeling van de ROM ter hand te nemen. Over de vragenlijsten die behandelaren in ggz verplicht bij hun patiënten moesten afnemen is de afgelopen jaren veel te doen geweest. ROM moest het mogelijk maken om kwaliteit in de ggz te meten en vergelijken. Het veld zette echter steeds meer vraagtekens bij de geschiktheid van het instrument hiertoe. Vooral de verplichte aanlevering van gegevens voor landelijke databank aan de Stichting Benchmark GGZ streek veel zorgaanbieders tegen de haren in. De privacy van patiënten was niet gewaarborgd, stelden zij.

Stichting Benchmark GGZ

Om de problemen met ROM op te lossen werd Akwa GGZ in het leven geroepen. De stichting Benchmark GGZ ging hierin op en begin 2019 nam het kwaliteitsinstituut op verzoek van het veld ook een dataset van de stichting over. De dataset bevatte geaggregeerde en gepseudonimiseerde ROM data tot en met 2018. Eind mei oordeelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat deze data als persoonsgegevens moesten worden beschouwd, waarbij patiënttoestemming een wettelijke voorwaarde voor gebruik is. Akwa GGZ besloot hierop de dataset op slot te zetten.



Deze week heeft het kwaliteitsinstituut dus besloten om de dataset definitief te vernietigen. In een verklaring op de website van het instituut is te lezen dat er sinds mei wel is onderzocht of de oude dataset nog toegevoegde waar heeft. "In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen", schrijft Akwa GGZ hierover. "Bovendien is deze database strijdig met onze manier van werken: wij werken met gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven."

Nieuw dataportaal

Akwa GGZ benadrukt dat het belangrijk blijft voor zorgprofessionals om inzicht te hebben in de uitkomsten van hun behandeling. Het instituut verwacht in september de infrastructuur voor het nieuwe GGZ Dataportaal gereend te hebben. Dat moet als platform fungeren voor zorgprofessionals om geaggregeerde uitkomstinformatie te delen.



"Op korte termijn ontvangen zorgprofessionals een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en verdere documenten die het gebruik van GGZ Dataportaal mogelijk maken. Het delen van informatie gebeurt op vrijwillige basis en alleen met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt", aldus Akwa GGZ.