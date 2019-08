Azora, Markenheem en Sensire bouwen samen tijdelijk verpleeghuis

Azora, Markenheem en Sensire gaan samenwerken om de verpleeghuiscapaciteit voor kwetsbare ouderen in de West Achterhoek op korte termijn uit te breiden. Begin 2020 wordt daarvoor in Gaanderen een tijdelijke verpleeghuisvoorziening gebouwd.

De drie zorgaanbieders springen hiermee op de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuiszorg in de regio. "Regelmatig kunnen mensen niet vanuit het ziekenhuis of de revalidatieafdeling worden overgeplaatst naar een verpleeghuis in de buurt, omdat er te weinig plaatsen beschikbaar zijn", stellen de zorgpartners. "Ook komt het voor dat men thuis te lang moet wachten op beschikbare plaats in de regio. Hierdoor kunnen crisissituaties ontstaan waardoor soms plaatsing buiten de regio noodzakelijk is. Tenslotte neemt ook de vraag naar respijtzorg toe. Hierbij gaat het om mensen die nog thuis wonen, maar ter ontlasting van mantelzorgers tijdelijk naar het verpleeghuis gaan."

Voor het nieuwe woonzorgcomplex wordt gebruikgemaakt van het principe van flexibel bouwen. Het kan daardoor snel worden gerealiseerd, laten de zorgpatners weten. De opening is naar verwachting al in het voorjaar van 2020.

Het complex zal woonruimte bieden aan 64 bewoners. Daarvan zijn 32 plaatsen bedoeld voor mensen met een indicatie voor een verpleeghuis. Het gaat daarbij om respijtzorg én om tijdelijk verblijf voor cliënten die nog niet terecht kunnen in het verpleeghuis van hun eerste voorkeur van een van de drie zorgorganisaties. Daarnaast komen er nog 32 plaatsen waarvan Sensire zelf gebruik zal maken. Het terrein in Gaanderen is eigendom van Sensire.