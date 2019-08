Eerste Hulp in OLVG blijft dicht na brand

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam en ook de huisartsenpost blijven voorlopig dicht. Naast het gebouw (locatie Oost) was brand uitgebroken in een ambulance waarin gasflessen lagen en dat leverde explosiegevaar op. De SEH werd ontruimd. De brand is geblust, maar er hangt veel rooklucht op de afdelingen.

Zodra de geur van de brand weg is, gaat de afdeling weer open, hoopte het ziekenhuis. Maar zondagochtend bleek dat de lucht in de SEH en ook op de huisartsenpost te zeer is vervuild. "Er wordt hard gewerkt om het luchtbehandelingssysteem te reinigen zodat de ruimtes snel van zuivere lucht kunnen worden voorzien. Zodra metingen uitwijzen dat de lucht geen gevaarlijke stoffen bevat, gaat onze SEH weer open", meldt het OLVG op zijn site.

Nieuwe patiënten kunnen beter naar omliggende ziekenhuizen gaan.

Rond 07.00 uur was de brand geblust. De oorzaak is nog niet duidelijk. (ANP)