Eerste hulp OLVG even dicht door brand

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis OLVG in Amsterdam is afgelopen nacht ontruimd geweest. Naast het gebouw (locatie Oost) was brand uitgebroken in een ambulance waarin gasflessen lagen en dat leverde explosiegevaar op.

Rond 07.00 uur was de brand geblust. Zodra de geur van de brand weg is, gaat de afdeling weer open, meldt het ziekenhuis.

Mensen die op de Spoedeisende Hulp waren zijn verplaatst, of gevraagd om naar huis te gaan als dat medisch verantwoord was. Nieuwe patiënten werd afgeraden om langs te komen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. (ANP)