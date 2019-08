Vervalste VOG's in omloop binnen zorginstellingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft verschillende instellingen in de jeugd-en gezondheidszorg gewaarschuwd dat er valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) in omloop zijn.

De recente waarschuwing van IGJ is op basis van signalen dat er valse VOG’s in omloop zijn in de (jeugd)zorg. Een detacheringsbureau in de zorg heeft contact opgenomen met de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis). Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Het bureau trof vervalste VOG’s in hun administratie aan. De verklaringen zijn aangevraagd voor het werken in de (jeugd)zorg. Het detacheringsbureau doet aangifte en zet de medewerkers op non-actief. Alle instellingen maar ook detacherings-en uitzendbureaus worden verzocht alle originele VOG’s te accepteren en te controleren of er op dit moment mogelijk sprake is van vervalste verklaringen in de personeelsdossiers.

Leden informeren

IGJ heeft de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, Actiz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Branchevereniging Kleinschalige Zorg en de Zelfstandige Klinieken Nederland gevraagd hun leden te informeren. Jeugdzorginstellingen en partijen die personeel leveren aan deze instellingen moeten altijd een originele VOG vragen. Ook heeft IGJ een aantal kenmerken op een rijtje gezet waar je een originele VOG aan kunt herkennen.