Minder pijnmedicatie door muziek voor, tijdens en na operatie

Muziek is een behandelmethode die werkt, zegt prof. Hans Jeekel, aangesloten bij het Erasmus MC. Uit zijn onderzoek, dat deze maand in Annals of Surgery wordt gepubliceerd, blijkt dat patiënten die met muziek op onder het mes gaan, minder verslavende pijnbestrijding nodig hebben na de operatie.

Het onderzoek werd gedaanonder vijfduizend chirurgisch patiënten. Zij kregen via een koptelefoon muziek te horen voor, tijdens en na de chirurgische ingreep. Wat bleek? Patiënten hadden aanzienlijk minder verslavende pijnstillende medicijnen nodig dan patiënten zonder muziek.

Jeekel zegt: “Patiënten gaan tegenwoordig snel met ontslag uit het ziekenhuis. Ze hebben dan nog pijn en krijgen medicijnen tegen die pijn mee naar huis. Daar kun je snel aan gewend raken en huisartsen blijven het voorschrijven. Aan sommige middelen, zoals oxycodon, kun je na een paar weken al verslaafd zijn.”

Hans Jeekel was hoofd van de afdeling chirurgie in het Erasmus Medisch Centrum en deed veel wetenschappelijk onderzoek, valt te lezen op de website van Muziek als Medicijn, de onderzoeksgroep die muziek als innovatieve en 'evidence based' behandeling een plaats geven binnen en buiten de gezondheidszorg. Momenteel zijn zes promovendi bezig met verschillende onderzoeken naar de effecten van muziek.