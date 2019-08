Comité Stop Benchmark blij met vernietiging ROM-database

Het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, Akwa GGZ, maakte onlangs bekend dat zij de historische ROM-database vernietigt. Het Comité Stop Benchmark met ROM laat weten hier 'met grote tevredenheid kennis van te hebben genomen'.

ROM (Routine Outcome Monitoring)-gegevens zijn door patiënten ingevulde vragenlijsten. Zij vullen deze voor, tijdens en na therapie in de GGZ in om zo het verloop van de behandeling samen met de therapeut te evalueren. Akwa GGZ, de opvolger van de Stichting Benchmark GGZ (SBG), verzamelde en analyseerde deze gegevens om zo de verschillende zorgaanbieders in de GGZ te vergelijken. Zorgverzekeraars kunnen er vervolgens hun zorginkoop op baseren.

Niet geschikt

De ROM-data zijn in de ogen van het comité echter niet geschikt voor het vergelijken van zorgaanbieders en zorginstellingen. In februari 2017 riepen patiënten, psychiaters, verpleegkundigen en psychologen dan ook op om een eind te maken aan het verplicht moeten aanleveren van allerlei patiëntengegeven aan SBG. Dit deden zij onder de naam Comité Stop Benchmark.

Naar de rechter

De verzameling en verwerking van de data vond volgens het comité onrechtmatig plaats, omdat de gegevens veelal zonder toestemming van de patiënt naar SBG werden verstuurd. Het leidde er uiteindelijk toe dat het comité in juni 2017 naar de rechter stapte om SBG te dwingen om de gegevensverwerking te staken. Onlangs heeft Akwa GGZ, tot grote tevredenheid van Comité Stop Benchmark, laten weten dat de database vernietigd wordt, en alleen nog maar gegevens wil verzamelen waar de patiënt toestemming voor gegeven heeft.

Comité Stop Benchmark heeft 'met volle trevredenheid kennis genomen' van het nieuws en laat weten de kwestie waakzaam te blijven volgen. Ook zal het comité erop toezien dat er niet opnieuw ROM-data voor benchmarketing en zorginkoop gebruikt zullen worden.