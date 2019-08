St Jansdal introduceert één softwaresysteem voor alle processen

Ziekenhuis St Jansdal gaat één softwaresysteem inzetten ter ondersteuning van de personele, financiële, logistieke en inkoopprocessen. AFAS biedt het systeem waarin alle processen plaatsvinden en samenkomen.

De overstap naar het systeem van AFAS betekent voor medewerkers en leidinggevenden van het ziekenhuis één ingang voor de ondersteunende processen, eenduidige informatie door het hele proces en geïntegreerde stuurinformatie.

Eenheid en eenvoud

Robbert Dijkhuizen, manager IAMT St Jansdal, geeft aan dat het ziekenhuis het belangrijk vindt dat er eenheid en eenvoud is in de systemen. "Het invoeren van personele gegevens, uitwisselen van documenten (zoals arbeidscontracten, loonstroken en facturen), maar ook het inkopen van goederen gaat allemaal via hetzelfde systeem. De software van AFAS stelt ons ook in staat om de domeinen van ERP en EPD met elkaar te verbinden en eenvoudig relevante stuurinformatie te ontvangen", zegt hij.

Het is de bedoeling dat het systeem van AFAS per 1 januari 2020 in gebruik wordt genomen.