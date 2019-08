Laurentius Ziekenhuis overweegt claim tegen opgestapte raad van toezicht

Bestuursvoorzitter Marja Weijers van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond overweegt de raad van toezicht aansprakelijk te stellen voor eventuele consequenties van hun plotselinge opstappen vorige maand.

Daardoor had het Laurentius Ziekenhuis opeens geen raad van toezicht meer, kon geen tweede bestuurder aanstellen en was het conflict enkele dagen geleden aanleiding voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg (IGJ) om het ziekenhuis zes maanden onder verscherpt toezicht te stellen.

Weijers is ontstemd over het gedrag van de raad van toezicht: “Ik vind het maatschappelijk onverantwoord wat ze hebben gedaan. Ze zijn bijna per direct opgestapt, twee dagen na hun besluit, zodat we opeens in een nieuwe situatie terechtkwamen.”

Forse vertraging

Door het vertrek van de raad van toezicht loopt de aanstelling van een tweede bestuurder, naast Weijers, forse vertraging op, constateert ze: “Ik verwacht dat nu pas volgend jaar april de raad van bestuur compleet is”, zegt Weijers. Ze bestuurt het ziekenhuis al meer dan een half jaar alleen.

Zittingstermijn oprekken

De raad van toezicht besloot in juli op te stappen, omdat twee toezichthouders hun zittingstermijn wilden oprekken tot 2021. Ze gaven als argument dat ze het fusieproces met het Venlose ziekenhuis VieCuri dan konden begeleiden. Met hun wens zouden ze echter hun uiterste zittingstermijn van twee periodes overschrijden.

De twee toezichthouders wilden een uitzondering op die regel, maar de ondernemingsraad was daar fel op tegen. Daarnaast bestond er een conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht omtrent het niet volgen van de afspraken, door de raad van toezicht, vastgelegd in de statuten.

Plan van aanpak

Eind deze week stuurt Weijers een plan van aanpak naar de IGJ. Dat is een van de belangrijke eisen die de inspectie heeft gesteld in haar verscherpt toezicht. Dat plan van aanpak bestaat volgens Weijers uit drie hoofdonderdelen: ten eerste wil het ziekenhuis nog deze maand een interim-bestuurder benoemen. Daarna volgt een procedure die moet leiden tot een voltallige raad van toezicht, uiterlijk in december. Tot slot kan vanaf dat moment het zoeken naar een tweede bestuurder plaatsvinden.

Zorg patiënten

Weijers schrijft het plan van aanpak met onder andere Wim Grave, onlangs aangesteld als interim-voorzitter van de raad van toezicht. Grave werkte jaren als internist-nefroloog in het Laurentius Ziekenhuis en heeft daarnaast ook bestuurlijke ervaring.

Weijers benadrukt dat de onrust in de top van het ziekenhuis geen gevolgen heeft voor de zorg aan patiënten. Ook vertraagt dit volgens haar het fusieproces met VieCuri niet: “Eind dit jaar gaat het fusievoorstel naar de NZa en daarna naar de ACM. We verwachten nog steeds op 1 januari 2021 te fuseren.”