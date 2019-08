Aantal mazelenpatiënten wereldwijd 'drastisch' gestegen dit jaar

Het aantal gerapporteerde patiënten met mazelen was in het eerste half jaar van 2019 hoger dan in die periode in elk jaar sinds 2006. Dat blijkt uit van voorlopige gegevens die gebaseerd zijn op maandelijkse rapporten aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tot nu toe zijn er in 2019 bijna drie keer zoveel gevallen gemeld als vorig jaar op dezelfde tijd.

Uitbraken zetten volgens de WHO de gezondheidszorgstelsels onder druk zetten en leiden in veel delen van de wereld tot ernstige ziekten, handicaps en sterfgevallen. Het feit dat het aantal besmettingen sinds 2016 alleen maar oploopt, wijst volgt de organisatie op een zorgwekkende en voortdurende toename van de totale mazelenlast wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt iedereen aan om hun vaccinatiestatus voorafgaand aan een reis te controleren.

Uitbraken

Dit jaar zijn in de Democratische Republiek Congo, Madagaskar en Oekraïne de meeste gevallen van mazelen gemeld. Het aantal is in Madagascar echter gedaald, volgens de WHO als gevolg van landelijke noodcampagnes tegen mazelenvaccins, die benadrukten hoe effectief vaccinatie is om uitbraken te beëindigen en de gezondheid te beschermen. Er zijn grote uitbraken aan de gang in Angola, Kameroen, Tsjaad, Kazachstan, Nigeria, Filippijnen, Zuid-Soedan, Soedan en Thailand.

VS en Europa

De WHO meldt verder: "De Verenigde Staten hebben het hoogste aantal gevallen van mazelen in 25 jaar gemeld. In de Europese regio van de WHO zijn er gedurende de eerste zes maanden van dit jaar bijna 90.000 gevallen gemeld: dit overtreft die voor heel 2018 (84.462) - dat was al de hoogste in dit huidige decennium."

Duitsland kondigde in juli 2019 een inentingsplicht tegen mazelen aan. Vanaf maart volgend jaar moeten alle kinderen die voor het eerst naar een opvang of naar school gaan zijn ingeënt. In Nederland bestaat nog geen inentingsplicht. De meningen over deze kwestie lopen sterk uiteen.