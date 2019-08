's Heeren Loo krijgt nieuwe directeur VSO

Jan van Heerikhuize is per 1 oktober aanstaande benoemd tot algemeen directeur/bestuursmanager Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bij ’s Heeren Loo. Hij gaat de vier scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en het Rietschans college aansturen.

Van Heerikhuize heeft diverse directeurs- en bestuursfuncties vervuld o.a. in het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zo heeft hij o.a. gewerkt bij De Viersprong, Accent praktijkonderwijs en PRO33college. Ook is hij voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband passend onderwijs op de NW Veluwe. Op landelijk niveau heeft hij als voorzitter van het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs aan de basis gestaan van een succesvolle uitwerking en implementatie van de overgang van het VSO aan Moeilijk Lerende Kinderen naar het praktijkonderwijs.