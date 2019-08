Christiane Lennards treedt toe tot raad van bestuur Amphia

Christianne Lennards treedt per 1 november 2019 toe tot de raad van bestuur van het Amphia Ziekenhuis. Het bestuur van het ziekenhuis zal daarmee binnenkort weer door drie personen gevormd worden.

Momenteel is Lennards nog verbonden aan het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Volgens Andre Goedée, voorzitter van de raad van toezicht is de toetreding van Lennards van grote waarde. Met name als het gaat om de nieuwbouw die binnenkort in gebruik genomen wordt, en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Huidige samenstelling

Lennards volgt Ronald van Etten op, internist-nefroloog, die tijdelijk tot de raad van bestuur toetrad na het overlijden van Mary Groenewoud. De huidige raad van bestuur bestaat uit voorzitter Olof Suttorp en lid Roos Leber.