Tergooiziekenhuizen kampen met computerstoring

De Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum hebben afdelingen moeten sluiten wegens een computerstoring. Het geldt voor de spoedeisende hulp in beide vestigingen en voor de afdelingen eerste hart hulp en verloskunde in Blaricum.

De netwerkstoring manifesteerde zich al rond middernacht. Computers konden donderdag niet worden opgestart, waardoor er problemen zijn met de administratie. "De veiligheid van zorg is niet in gevaar", aldus de site van de ziekenhuizen. Donderdagochtend werd besloten om de afspraken later die dag op de poliklinieken af te bellen "omdat de wachttijd anders te veel oploopt". Afspraken eerder op de dag konden nog wel doorgaan.



Verloskundigen, huisartsen en ambulancediensten zijn op de hoogte gebracht en sturen of brengen patiënten ergens anders heen. (ANP)