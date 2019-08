Noorden zet alle zeilen bij tegen personeelstekort

Zorgverzekeraar Menzis is zich bewust van de negatieve gevolgen van personeelstekorten in de zorg. De verzekeraar doet er naar eigen zeggen alles aan om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden.

Volgens Menzis ontstaat een deel van de problemen doordat mensen die eigenlijk te goed zijn voor het ziekenhuis, maar te slecht zijn om direct naar huis te gaan, onnodig lang in een ziekenhuisbed blijven liggen. De zorgverzekeraar steunde daarom Zorggroep Groningen met het openen van een schakelafdeling, gericht op oudere patiënten die op de spoedeisende hulp terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben. In andere regio's zijn 'observatieplaatsen' geïntroduceerd, die onnodige instroom op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en doorstroom naar de kliniek voorkomen.

Uitstroom

Menzis beaamt dat uitstroom naar de langdurige zorg (Wlz) mogelijk moet zijn om de oplossing met de observatieplaatsen te laten slagen. Hierover zijn gesprekken gaande tussen Menzis, zorgaanbieders en het Zorgkantoor.

Er worden volgens Menzis innovatieve concepten ontwikkeld in overleg met de TZA (Technologie en Zorg Academie Enschede). Door de inzet van techniek moeten mensen langer thuis kunnen wonen of verpleegd kunnen worden in het verpleeghuis.