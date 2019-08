Noordwest Ziekenhuisgroep start renovatie Huize Westerlicht

Noordwest Ziekenhuisgroep start op 19 augustus met de renovatie van Huize Westerlicht. Het voormalige verzorgingshuis en tevens rijksmonument krijgt een kantoor- en onderwijsfunctie. Het project is onderdeel van de grootschalige vernieuwbouw van het ziekenhuis in Alkmaar.

Het hoofdgebouw krijgt een nieuwe indeling en wordt verduurzaamd. De westelijke vleugel van het gebouw wordt gesloopt, een klus die naar verwachting eind oktober klaar is. Daarna volgen de renovatie van de gevel en resterende (sloop)werkzaamheden. De volledige renovatie is naar verwachting in de zomer van 2020 gereed.

De werkzaamheden vinden plaats in een omgeving met kwetsbare natuur en patiëntenzorg. "De aannemer is zich hiervan bewust. Zo zal de sloop van de westvleugel pas beginnen nadat de ecoloog deze heeft vrijgegeven. Onvermijdelijk leiden de werkzaamheden ook tot geluidsoverlast. De omgeving zal hier zo tijdig als mogelijk over worden geïnformeerd", aldus de ziekenhuisorganisatie.