Schoolarts regio Haaglanden geschrapt door personeelstekort

Door een tekort aan personeel in de regio Haaglanden is er flink gesneden in schoolartsenbezoeken. In meerdere gemeentes zijn alleen kleuters bij wie problemen werden vermoed onderzocht door een arts. Als gevolg hebben honderden kleuters in Zoetermeer geen consult gehad.

In totaal gaat het om 11 basisscholen in Zoetermeer waar geen schoolarts is geweest. Hierdoor zijn bijna 350 kinderen niet gecontroleerd op o.a. lengte, gewicht en de motorische ontwikkeling. Dit bevestigde Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ).

Langdurige ziekte en vertrek

De problemen zijn ontstaan door een plotseling tekort aan artsen vanwege langdurige ziekte en vertrek. Vervanging vinden lukte niet omdat het hele land kampt met een tekort aan jeugdartsen. Kinderen met een verhoog risico zijn wel uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.

JGZ-woordvoerder Lise Rientjes belooft dat de formatie in Zoetermeer per1 januari 2020 weer op orde is.