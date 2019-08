Patiënten kunnen langer zelfstandig wonen dankzij app Luscii

Met de thuismeetapp Luscii kunnen kwetsbare patiënten langer zelfstandig wonen. Artsen kunnen hun patiënten via de app op afstand volgen. Op basis van het algoritme berekent de app of de dokter naar de patiënt toe moet komen.

Digitale zorgondernemer Daan Dohmen is de ontwikkelaar achter de nieuwe app. Hij ziet de zorgwensen steeds meer veranderen: 'Er komt meer verschil in wat mensen willen en kunnen. Solidariteit is niet houdbaar vanwege het tekort aan geld en mensen', aldus Dohmen.

Een 'crime'

Via de app wordt een directe connectie gemaakt met patiëntendossiers. Volgens Dohmen is dat een voorwaarde om e-health groot te maken. Tegelijkertijd noemt hij het koppelen van ziekenhuissystemen aan elektronische patiëntendossiers een 'crime'.