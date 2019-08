VWS krijgt nieuwe plaatsvervangend SG

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport krijgt binnenkort een nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal. Abigail Norville is met ingang van 1 oktober aangesteld.

Norville is de opvolger van Gea van Craaikamp, die in juni overstapte naar het ministerie van Defensie. De nieuwe topambtenaar studeerde Personeel & Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2016 is Norville directeur Human Resources, Ontwikkeling, Communicatie en Juridische Zaken bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor was ze directeur Bedrijf bij de gemeente Vlaardingen. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 1 oktober gaat de benoeming van Norville in.