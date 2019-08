‎Verpleeghuis Malderburch onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft verpleeghuis Malderburch in het Gelderse Malden voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de inspectie zijn er diverse tekortkomingen.

‎De tekortkomingen betreffen onder meer de deskundigheid van zorgverleners en, de medicatieveiligheid en het sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie vindt dat zorgverleners scherper op de normen moeten letten en kritische naar elkaar moeten kijken. Ook moeten de zorgdoelen, rapportages en evaluaties beter worden vastgelegd in de cliëntdossiers. Malderburch biedt op de locatie in het Gelderse Malden verpleeghuiszorg aan ongeveer honderd mensen.

Orde op zaken

De zorgorganisatie krijgt zes maanden om orde op zaken te stellen. Daarna beoordeelt de inspectie of er voldoende verbetering is geboekt. Is dat niet het geval, dan volgen mogelijk bestuursrechtelijke maatregelen.