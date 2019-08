Fysiotherapie voorwaardelijk vergoed voor reumapatiënten

Patiënten die erg gehinderd worden door bepaalde vormen van reuma krijgen de komende vier jaar fysiotherapie vergoed. Dat heeft minister Bruno Burins (Medische Zorg) besloten op basis van advies door het Zorginstituut Nederland. In de tussentijd wordt onderzocht of zo'n behandeling inderdaad helpt.

Mensen met reumatische artritis (RA) en axiale spondyloartritis (AXSPA) hebben vaak pijn en zijn stijf en vermoeid omdat gewrichten ontstoken zijn. Op de lange duur kunnen aangedane gewrichten vervormen en een verkeerde stand krijgen. Daardoor kunnen patiënten allerlei handelingen niet meer doen en belanden ze soms zelfs in een rolstoel. Aan deze twee vormen van reuma lijden relatief veel mensen. Ongeveer een kwart miljoen Nederlanders lijdt aan RA.

Fitter en soepeler

Minister Bruins laat 'langdurige actieve fysiotherapie' voor patiënten 'met ernstige functionele beperkingen' nu vanaf oktober 2019 voorwaardelijk toe tot het basispakket, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij hoopt dat de patiënten daardoor sterker, fitter en soepeler blijven en bijvoorbeeld leren gewrichten te ontzien.

Onderzoek

In 2017 en 2018 zijn de twee typen reuma onderzoeksvoorstellen ingediend, waardoor de minister beide vormen van zorg in augustus 2018 heb aangewezen als potentiële kandidaten voor voorwaardelijke toelating. Partijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de onderzoeksvoorstellen en het opstellen van de convenanten, schrijft Bruins in de kamerbrief. Hij sluit af: "Mocht gedurende de voorwaardelijke toelatingsperiode blijken dat het gereserveerde budget wordt overschreden, dan kan worden besloten om de voorwaardelijke toelating voortijdig te beëindigen." (ANP/Skipr)