Patiënt loopt vaak tegen extra zorgkosten aan

Driekwart van de patiënten lopen tegen extra kosten aan voor zorg, buiten de ziektekostenverzekering en het eigen risico om. Dat maakte Patiëntenfederatie Nederland bekend op basis van onderzoek onder bijna 8000 mensen.

Het gaat om betalen voor medicijnen, pijnstillers of vitamines en wondverzorgingsmiddelen. Ook voor mondzorg, bril of contactlenzen, hulpmiddelen en fysiotherapie moet vaak worden bijbetaald.



Van de mensen die extra zorgkosten maakten zegt 43 procent dat ze tussen de 100 en 150 euro moesten betalen. Nog eens 33 procent was tussen de 500 en 1500 euro kwijt en 13 procent zegt tussen de 1500 en 5000 euro aan extra kosten te hebben gehad.



Volgens de patiëntenorganisatie leiden de hoge kosten er toe dat mensen soms zorg uitstellen. Ruim een kwart van de ondervraagden zegt dat ze wel eens hebben afgezien van zorg om die reden.

Eerder vandaag melden RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek dat zorgkosten mensen ook in financiële problemen kunnen brengen. Experts bevestigen dat dit een groot, landelijk probleem is. (ANP/Skipr)